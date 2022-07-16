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Цискаридзе тайно уехал из России и был замечен в грузинском ресторане

Цискаридзе тайно уехал из России и был замечен в грузинском ресторане

Телеведущий и артист балета Николай Цискаридзе тайно уехал из страны. Его заметили в Грузии. Пока поклонники переживают за судьбу передачи «Сегодня вечером» и низкие рейтинги шоу, Цискаридзе предпочел оставить рабочие проблемы и уехать в Грузию.

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