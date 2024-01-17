В Госдуме предложили конфисковывать имущество за фейки об армии России

Депутатами Госдумы, единороссами Ириной Яровой, Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской разработан законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у осужденных за фейки об армии и публичные призывы к дезертирству.
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