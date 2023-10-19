На глубине Волги нашли судно, затонувшее при боях за Сталинград

скриншот видео Уникальная поисковая операция идет в акватории Волги – там, где герои Сталинградской битвы в ожесточенных сражениях с армиями вермахта стояли насмерть, но не пустили противника на правый берег и остановили его продвижение.
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