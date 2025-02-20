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Всё о женщинах

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Топ-3 ценностей современного мужчины назвал главред мужского журнала

Топ-3 ценностей современного мужчины назвал главред мужского журнала

В преддверии Дня защитника Отечества каждая женщина гадает, чего же хочет ее спутник. Какими ценностями руководствуются современные мужчины — об этом в программе «Личный БРЕНД» на «Радио 7» рассказал издатель и главный редактор журнала Men’s club Юрий Неверов.

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