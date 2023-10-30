Ученого из Владивостока, продавшего китайцам подводного робота, осудили на 2,5 года условно

Во Владивостоке суд вынес приговор бывшему директору Института проблем морских технологий (ИПМТ) Дальневосточного отделения Российской академии наук Александру Щербатюку, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями при создании и продаже подводного робота для китайской компании.
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