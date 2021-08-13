NASA планирует создать группу для расследованию инцидента с модулем "Наука"

Нацуправление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено создать специальную экспертную группу, которой предстоит заниматься расследованием инцидента с модулем "Наука" на Международной космической станции (МКС).
Нацуправление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено создать специальную экспертную группу, которой предстоит заниматься расследованием инцидента с модулем "Наука" на Международной космической станции (МКС).
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