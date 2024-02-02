NBC: сенат США проголосует по законопроекту о границе на следующей неделе

Сенат конгресса Соединённых Штатов планирует проголосовать по законопроекту о финансировании помощи Украине и ужесточении пограничного контроля на южной границе США на следующей неделе, сообщил лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер.
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