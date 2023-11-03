Длинные выходные в Красноярске будут снежными

Предстоящие выходные будут по-ноябрьски снежными и даже с заморозками. Синоптики красноярского Гидрометцентра обещают, что в ночь на субботу, 4 ноября, столбик термометра опустится до -11, а днем воздух прогреется до -3 градусов.