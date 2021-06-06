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Врач Жукова развеяла миф о пользе кефира и сметаны при солнечных ожогах

Врач Жукова развеяла миф о пользе кефира и сметаны при солнечных ожогах

Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова рассказала, можно ли использовать кефир и сметану при солнечных ожогах.

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