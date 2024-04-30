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CNN узнал о новом предложении ХАМАС от Египта о прекращении огня

CNN узнал о новом предложении ХАМАС от Египта о прекращении огня

REUTERS/Mohammed Salem Палестинскому движению ХАМАС поступило предложение от Египта по освобождению удерживаемых в секторе Газа 33 заложников в обмен на временное прекращение огня, сообщает телеканал CNN.

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