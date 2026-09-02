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Осторожно, медведи: в Алтайском крае звери все чаще выходят к селам

Осторожно, медведи: в Алтайском крае звери все чаще выходят к селам

В Заринском районе Алтайского края все чаще на номер 112 поступают звонки от местных жителей, столкнувшихся с медведями, пишет районная газета "Знамя Ильича".

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