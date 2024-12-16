В Сирии заявили о передислокации российских военных из Дамаска

Россия вывела сотни своих военных из района Дамаска в координации с новыми властями. Об этом Financial Times рассказал член политбюро группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Камаль Лабабиди.
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