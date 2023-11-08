Предпочтительный социализм

Как сообщают социологи Российской Академии Наук, после начала СВО в стране фиксируется пиковое количество граждан желающих жить при социолизме - показатели превысили пики 1998 и 2012 года, которые сопровождались экономическим и политическим кризисами.
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