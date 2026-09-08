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В Барнауле развязку на Змеиногорском тракте "декоративно осветят" 240 светильников

В Барнауле развязку на Змеиногорском тракте "декоративно осветят" 240 светильников

Железобетонные опоры будут подсвечиваться теплым белым светом, а металлические конструкции — синим На транспортной развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к монтажу архитектурно-художественной подсветки.

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