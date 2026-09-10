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Татар китабы йортында беренче тапкыр «Татар китабы көне» узачак

Татар китабы йортында беренче тапкыр «Татар китабы көне» узачак

13 сентябрь — басма татар китабы тарихындагы мөһим даталарның берсе. Моннан 226 ел элек, 1800 елның 13 сентябрендә, Россия империясе Сенаты Казанда казна басмаханәсе («Азия типографиясе») ачарга, анда Коръән һәм башка китапларны бастырып чыгарырга рөхсәт бирә.

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