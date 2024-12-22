В Минобороны раскрыли детали ночных атак ВСУ по России

Минобороны: 42 дрона ВСУ сбиты над Россией за прошедшую ночь Дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России в ночь на 22 декабря уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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