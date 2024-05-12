Кавказскому зубровому заповеднику исполнилось 100 лет

Кавказскому зубровому заповеднику сегодня исполнилось 100 лет. Созданный для восстановления популяции зубров, он в разные годы спас от вымирания десятки других видов, рассказал корреспондент Ярослав Богат.
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