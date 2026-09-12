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Несекретные материалы

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Сессии Московского международного инженерного форума посвятили памяти Ю.М. Лужкова

Сессии Московского международного инженерного форума посвятили памяти Ю.М. Лужкова

10 сентября в Москве в Доме Союзов прошел XIV Московский международный инженерный форум, организованный Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке Правительства Москвы, с участием Минпромторга России, Минтруда России, Минобрнауки России и РСПП.

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