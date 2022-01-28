Суд оставил в силе продление ареста депутату Самсонову по делу о растлении ребёнка

Краевой суд Приморья оставил без изменений решение районного суда города Владивосток относительно продления нахождения под арестом депутата Законодательного Собрания Приморского края Артёма Самсонова, подозреваемого в развращении несовершеннолетней.
Краевой суд Приморья оставил без изменений решение районного суда города Владивосток относительно продления нахождения под арестом депутата Законодательного Собрания Приморского края Артёма Самсонова, подозреваемого в развращении несовершеннолетней.
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