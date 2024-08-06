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Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала откровенное декольте на фото

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала откровенное декольте на фото

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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