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Еще один детский сад построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Еще один детский сад построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Новый детский сад продолжают строить в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. Он будет рассчитан на 360 мест и уже готов на 44% — завершены основные строительные работы, идет монтаж инженерных систем.

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