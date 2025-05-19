Еще один детский сад построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Новый детский сад продолжают строить в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. Он будет рассчитан на 360 мест и уже готов на 44% — завершены основные строительные работы, идет монтаж инженерных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии