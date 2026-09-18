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Бразилия отвергла предложение США о доступе к важнейшим полезным ископаемым

Бразилия отвергла предложение США о доступе к важнейшим полезным ископаемым

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва категорически отверг предложение США о предоставлении приоритетного доступа к важнейшим ископаемым страны, сообщил глава южноамериканского государства 17 сентября в интервью радиосети Radio Itatiaia.

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