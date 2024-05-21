Мишустин назвал гибель Раиси большой трагедией

REUTERS/Maxim Shemetov Погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахим Раиси был большим другом России и много сделал для укрепления отношений между Москвой и Тегераном, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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