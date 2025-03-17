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Царьград

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Мария Захарова высмеивает планы Британии по размещению миротворцев на Украине

Мария Захарова высмеивает планы Британии по размещению миротворцев на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о планах Великобритании по размещению миротворцев на Украине, подчеркнув, что Британия "эксплуатирует карету прошлого" и не способна на научно-технические прорывы.

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