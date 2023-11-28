На Аяза Шабутдинова написали сотни заявлений

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев рассказал, что уже несколько сотен человек написали заявления о мошенничестве на блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова.
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