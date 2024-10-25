Наёмник из Польши оставил после смерти записку, в которой он проклинает Украину и ВСУ.Штурмовики ВС России нашли предсмертную записку у погибшего польского наёмника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины.
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