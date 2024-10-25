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Погибший на СВО польский наёмник ВСУ оставил предсмертную записку

Погибший на СВО польский наёмник ВСУ оставил предсмертную записку

Наёмник из Польши оставил после смерти записку, в которой он проклинает Украину и ВСУ.Штурмовики ВС России нашли предсмертную записку у погибшего польского наёмника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Мне понравилось, что у мёртвого поляка нашли! Ибо не хер лезть в Россию! Но у поляков это уже в крови, прийти в Россию и здесь сдохнуть!
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16 час.

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