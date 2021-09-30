Великобритания ограничила въезд граждан стран Евросоюза

В Великобритании с 1 октября вступает в силу ограничение для граждан стран Европейского союза. С этого дня при пересечении границы им нужно иметь при себе загранпаспорт, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МВД Великобритании Прити Пател.
В Великобритании с 1 октября вступает в силу ограничение для граждан стран Европейского союза. С этого дня при пересечении границы им нужно иметь при себе загранпаспорт, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МВД Великобритании Прити Пател.
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