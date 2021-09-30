Телеканал 360°

162 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Кондратьев
    Как он осунулся и постарел, в глазах угас задор... Делайте выводы!Радиоведущий Рома...
  • Виктор Шиховцев
    На правду глупо обижаться. Жизнь в Путинском раю выкинет на панель немало женщин. Не от хорошей жизни. Но Вове с его ...Испанские правоза...
  • Павел К
    ...а та женщина вновь попыталась сдать их полиции,... ___________________________ И это наши т.н. "братья". Эту нед...«Ребенка убил сап...

Великобритания ограничила въезд граждан стран Евросоюза

Великобритания ограничила въезд граждан стран Евросоюза

В Великобритании с 1 октября вступает в силу ограничение для граждан стран Европейского союза. С этого дня при пересечении границы им нужно иметь при себе загранпаспорт, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МВД Великобритании Прити Пател.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх