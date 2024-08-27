Подпольщик Лебедев: пункт размещения иностранных наемников поражен в Кривом Роге

Пункт размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражено в Кривом Роге. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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