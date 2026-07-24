📷❗️Германский концерн Deutz совместно с ARX Robotics развернул серийную сборку гусеничных роботизированных платформ GEREON на производственной площадке в Ульме.
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📷❗️Германский концерн Deutz совместно с ARX Robotics развернул серийную сборку гусеничных роботизированных платформ GEREON на производственной площадке в Ульме.