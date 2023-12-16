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Закон и Порядок

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Крестная мать миграции

Крестная мать миграции

Оборотни обезврежены: сотрудник МВД легализовала полчища мигрантов в России Вот и понеслись приятные новости о задержании предателей Родины.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ЛИБЕРАЛЫ ВАЛЯТ МИГРАНТСКУЮ ПРОБЛЕМУ НА МВД. НО ПОЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ, КАК МАТВИЕНКО ЭТО ВЫДАЁТ ЗА БЛАГО ДЛЯ РОССИИ, А МЕДВЕДЕВ ДОГОВАРИВАЕТСЯ С ДИАСПОРАМИ ИХ УЗАКОНИТЬ!!
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7 час.
Наталия
Вся эта публика- продукт нашей капиталистической эпохи. Капитализм, это когда совесть и порядочность заменяются неутолимой жаждой обогащения.
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6 час.
Скиф Туран
Ментов-перевёртышей должен судить военный трибунал, как предателей!
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6 час.

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