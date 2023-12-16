Крестная мать миграции

Владимир Соловьев

ЛИБЕРАЛЫ ВАЛЯТ МИГРАНТСКУЮ ПРОБЛЕМУ НА МВД. НО ПОЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ, КАК МАТВИЕНКО ЭТО ВЫДАЁТ ЗА БЛАГО ДЛЯ РОССИИ, А МЕДВЕДЕВ ДОГОВАРИВАЕТСЯ С ДИАСПОРАМИ ИХ УЗАКОНИТЬ!!