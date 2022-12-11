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Крымские медики на ранних стадиях беременности могут остановить развитие осложнений

Крымские медики на ранних стадиях беременности могут остановить развитие осложнений

Крымские медики на ранних стадиях беременности могут остановить развитие осложнений. Об этом в эксклюзивном комментарии Вести Крым рассказала заведующая медико-генетическим центром структурного подразделения Перинатальный центр ГБУЗ РК "РКБ им.

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