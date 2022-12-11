Крымские медики на ранних стадиях беременности могут остановить развитие осложнений. Об этом в эксклюзивном комментарии Вести Крым рассказала заведующая медико-генетическим центром структурного подразделения Перинатальный центр ГБУЗ РК "РКБ им.
Крымские медики на ранних стадиях беременности могут остановить развитие осложнений. Об этом в эксклюзивном комментарии Вести Крым рассказала заведующая медико-генетическим центром структурного подразделения Перинатальный центр ГБУЗ РК "РКБ им.
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