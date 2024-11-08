Безуглая заявила о массовом дезертирстве и пьянстве военных ВСУ на полигонах

REUTERS/Inna Varenytsia На полигонах, где проходят базовую военную подготовку украинские мобилизованные, распространено пьянство и массовое дезертирство, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telrgram-канале.
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