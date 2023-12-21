Только один муниципальный елочный базар будет работать в Уссурийске

Муниципальные елочные базары теряют былую популярность среди торговцев в Уссурийске. Под продажу хвойных красавиц администрация округа выделила пять площадок, однако воспользоваться ими пожелал лишь один предприниматель.
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