Мегапроект «Газпрома»: новый трубопровод превысит длину «Северного потока» в четыре раза

Национальный энергетический гигант «Газпром» освободившись от западного направления поставок, получил стимул и возможности для бурного развития других направлений поставок и обеспечения газом обширных территорий.
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