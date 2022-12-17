Британские морпехи участвовали в секретных операциях на Украине

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британские морские пехотинцы участвовали в секретных операциях на Украине, выполняя задачи в «чрезвычайно чувствительной обстановке», сообщил глава королевской морской пехоты Великобритании генерал-лейтенант Роберт Магован.
ЛОНДОН (ИА Реалист). Британские морские пехотинцы участвовали в секретных операциях на Украине, выполняя задачи в «чрезвычайно чувствительной обстановке», сообщил глава королевской морской пехоты Великобритании генерал-лейтенант Роберт Магован.
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