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Британские морпехи участвовали в секретных операциях на Украине

Британские морпехи участвовали в секретных операциях на Украине

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британские морские пехотинцы участвовали в секретных операциях на Украине, выполняя задачи в «чрезвычайно чувствительной обстановке», сообщил глава королевской морской пехоты Великобритании генерал-лейтенант Роберт Магован.

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