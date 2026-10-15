Эксперты выявили в отдельных произведениях символику сатанизма В России может быть ограничен доступ к отдельным выпускам аниме и манги — речь идет о произведениях, в которых эксперты выявили символику сатанизма* (соответствующее движение в РФ признано экстремистским и запрещено).
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