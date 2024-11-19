Эксперт по жилью Перевозников: аренда квартир подорожает на 20-25% в 2025 году

Аренда квартир в России подорожает на 20-25% в 2025 году к текущим уровням. В результате купить жилье может быть более выгодным, чем снять: платеж по ипотеке, в отличие от стоимости аренды, останется неизменным.
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