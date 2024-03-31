Песков: Путин после теракта в "Крокус Сити Холле" постоянно был на связи с главами силовых структур

После теракта в "Крокус Сити Холле" президент России Владимир Путин находился в постоянном контакте с руководителями силовых структур, которые докладывали ему о том, как готовилось и происходило задержание террористов.
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