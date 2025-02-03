Риелторы заявили о стабилизации спроса на вторичное жилье в Москве

После ноябрьского всплеска спроса на более дорогие квартиры, средние бюджеты сделок с квартирами в столице вернулись на стабильный уровень Декабрь 2024 года стал месяцем более сбалансированного распределения спроса на жилье после резких колебаний ноября.
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