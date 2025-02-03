Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

17 подписчиков

Риелторы заявили о стабилизации спроса на вторичное жилье в Москве

Риелторы заявили о стабилизации спроса на вторичное жилье в Москве

После ноябрьского всплеска спроса на более дорогие квартиры, средние бюджеты сделок с квартирами в столице вернулись на стабильный уровень Декабрь 2024 года стал месяцем более сбалансированного распределения спроса на жилье после резких колебаний ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх