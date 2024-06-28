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Ученые раскрыли, сколько нужно спать, чтобы не постареть раньше времени

Ученые раскрыли, сколько нужно спать, чтобы не постареть раньше времени

Сколько часов нужно спать, чтобы подольше сохранить молодость.Привычка бодрствовать по ночам может дорого стоить организму: без полноценного сна он быстро изнашивается.

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