В Европе обнаружили новую угрозу безопасности НАТО. На этот раз под подозрение попали не ракеты, подводные лодки или военные корабли, а обычные дома и дачные участки, принадлежащие россиянам.
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