О стоеросовой и сучковатой патриотической идее ...

Юрий Ильинов

Алексей К. Автор высказался верно, Но! Немного меньше нервов! 1С с Леоновым Чаще всего у сложных проблем нет простых решений. Ударяться в крайности с пресловутыми кулебяками и берестой - понятное дело не стоит. Но и как есть оставлять тоже нельзя. А то как-то забавно выходит. Русского народа вроде как нет, мы все такие многонациональные. А русофобия - есть. Насчет блинов вместо бургеров - вопрос спорный. Я тут пожалуй за. Потому что культурная перепрошивка идет на многих уровнях и слоях. Еда, музыка, фильмы и книги, и т.п. Снова же, нельзя просто взять и "запретить все западное", а в школах начать подавать ботвинник под звуки гимна. Нужно работать тоньше. В первую очередь - это огромная работа для государственных медиа, образовательных учреждений, и многих других. И если вместо условного вкосноиточка люди однажды пойдут в условный теремок - не потому что первое запретили а второе заставили, а потому что в теремке вкуснее, дешевле и качественнее - вот тогда что-то начнет сдвигаться. Ну и последнее - в отсутствие внятной государственной идеологии все эти попытки развития патриотизма через поднятие флага в школе каждое утро, или мудрствования Дугина выглядят немного странно. Действовать надо системно, последовательно, на многих уровнях, согласованно и усердно. А то вместо развития настоящего патриотизма выходит очередной симулякр и создание видимости для отчетов наверх. Юрий М. Че-то даже на тему выходного дня не подходит) Меньше эмоций и больше фактов, именно за это мы любим Исторические наперстки :) Всегда есть экзальтированные лица, в том числе и в Думе, главное, чтоб такие предложения не приняли массовый характер. А то заставят всех по примеру Петра 1 бороды отращивать, а девушек в кокошниках ходить. :) Сергей Киселев На Пасху надо бы курник заделать по бабушкиному рецепту. Ох, вкуснотень.. Да под квасок... Не... под водку, всё же. Но без кваса тоже никак Мирянин Сермяжная правда в твоих строках, автор! Хотя, когда-то давно ухватил фразу из какой-то передачи по каналу "Культура", которую вёл бывший министр культуры;-"патриотизм за гранью нищеты - теряет свою привлекательность!" Покоробило! Я был и нищим и богатым..,но на моей любви к России это никак не сказывалось! Может потому, что Родина у меня одна.., и других мне не надо. Я "квасной" патриот"?