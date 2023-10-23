Вступит ли Иран в войну, или его прокси сами способны доставить проблемы еврейскому государству Дмитрий Родионов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Михаил Нейжмаков Из-за действий Израиля открытие фронтов остается возможным, считают в МИД Ирана.
Грозит ли Израилю «мусульманский интернационал»?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
"Сегодня мы увидели истинное лицо ХАМАС. Террористической армии, чья единственная цель — хладнокровное убийство невинных мужчин, женщин и детей." Всю эту заваруху спланировали и осуществили именно евреи. И задумайтесь - Гитлера нет с 1945 года, а нацизм всё сильнее процветает в лице евреев.
Ответить
7 час.
В
Владимир
Не мытьем, так катаньем вползли в Палестину и медленно, но верно затянули на этом народе свою "ласковую" удавку. И так они практикуют по всему миру. Отвратительная нация. Одним словом "жиды"
Ответить
6 час.
Свежие комментарии