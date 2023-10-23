Грозит ли Израилю «мусульманский интернационал»?

Natalia Ivanova

"Сегодня мы увидели истинное лицо ХАМАС. Террористической армии, чья единственная цель — хладнокровное убийство невинных мужчин, женщин и детей." Всю эту заваруху спланировали и осуществили именно евреи. И задумайтесь - Гитлера нет с 1945 года, а нацизм всё сильнее процветает в лице евреев.