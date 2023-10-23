БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Natalia Ivanova
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Грозит ли Израилю «мусульманский интернационал»?

Грозит ли Израилю «мусульманский интернационал»?

Вступит ли Иран в войну, или его прокси сами способны доставить проблемы еврейскому государству Дмитрий Родионов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Михаил Нейжмаков Из-за действий Израиля открытие фронтов остается возможным, считают в МИД Ирана.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot;Сегодня мы увидели истинное лицо ХАМАС. Террористической армии, чья единственная цель — хладнокровное убийство невинных мужчин, женщин и детей.&quot; Всю эту заваруху спланировали и осуществили именно евреи. И задумайтесь - Гитлера нет с 1945 года, а нацизм всё сильнее процветает в лице евреев.
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7 час.
В
Владимир
Не мытьем, так катаньем вползли в Палестину и медленно, но верно затянули на этом народе свою &quot;ласковую&quot; удавку. И так они практикуют по всему миру. Отвратительная нация. Одним словом &quot;жиды&quot;
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6 час.

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