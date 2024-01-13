В Белгороде восстановили 76% оконных и балконных конструкций после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 76% от общего объёма повреждённых оконных и балконных конструкций домов в Белгороде уже восстановлено после обстрела города украинской армией.
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