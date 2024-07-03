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Правительство региона представит себя на ВЭФ за 70 миллионов рублей

Правительство региона представит себя на ВЭФ за 70 миллионов рублей

Корпорация развития Забайкальского края заключит контракт на создание павильона для выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на сумму 70,7 миллиона рублей, что превышает затраты прошлого года почти в 2,5 раза.

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