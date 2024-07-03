Правительство региона представит себя на ВЭФ за 70 миллионов рублей

Корпорация развития Забайкальского края заключит контракт на создание павильона для выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на сумму 70,7 миллиона рублей, что превышает затраты прошлого года почти в 2,5 раза.
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