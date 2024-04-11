Военный: иностранные операторы БПЛА служат в украинской армии на херсонском направлении

Работают специалисты из разных стран Английская и польская речь часто слышится на радиоперехватах разговоров украинских операторов беспилотников на херсонском направлении, рассказал журналистам командир зенитной батареи группировки войск «Днепр» с позывным «Сторож».
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