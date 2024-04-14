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Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Бурсаспор» встретится с «Манисой»

Лидер турнира «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ». «Бурсаспор» сыграет с «Манисой». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Анадолу Эфес – Бешикташ Дата проведения 14 апреля, 13.

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