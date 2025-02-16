Рабочие в одной стране заблокировали грузовики с 350 тоннами взрывчатки для Украины

902.gr: В Греции рабочие в Лаврио заблокировали грузовики с тротилом для Украины В Греции рабочие заблокировали 18 грузовиков с 350 тоннами взрывчатых веществ, которые были доставлены в город Лаврио для производства боеприпасов для Украины.