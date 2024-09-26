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ВС РФ ведут бои за Макаровку, ликвидировав так называемый Старомайорский «карман»

ВС РФ ведут бои за Макаровку, ликвидировав так называемый Старомайорский «карман»

Российские войска продвигаются на ряде участков фронта. Один из таких участков – бывший времьевский выступ.

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