"Известия": в РФ могут запретить заглушки для ремней безопасности

В РФ могут запретить заглушки и накладки для ремней безопасности. Об этом пишет "Известия". Соответствующие планы появились у законодателей на фоне роста популярности таких аксессуаров из-за их опасности для водителей и пассажиров.
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